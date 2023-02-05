Сил недостаточно. В ISW оценили возможность наступления России на Запорожье 5 февраля, 07:20 Украинский военный на Запорожском направлении (Фото:REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY)

Россия не продемонстрировала возможности провести несколько крупных наступательных операций, поэтому на нынешнем этапе войны она вряд ли сможет атаковать Запорожье, но продолжит наступать на востоке Украины.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW) в 4 февраля.

На этой неделе советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, будто российские оккупанты рассказывают местным о приказе в течение февраля взять Угледар и Запорожье.

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По его словам, в последнее время Россия увеличила количество войск на юге Украины и сосредоточила в Мариуполе и окрестностях около 30 тысяч оккупантов.

ISW считает, что это пока ничего не означает, и в действительности Россия продолжает концентрировать военную технику для наступления на запад Луганской области и Бахмута.

Атака на такой большой город, как Запорожье, это значительная операция, а за время войны Россия ни разу не показала, что способна проводить одновременно несколько больших наступлений, говорится в своде ISW.

А 30 тысяч солдат, о которых заявил Андрющенко, явно недостаточно для атаки на Запорожье, учитывая, сколько людей Россия бросила на захват гораздо меньшего Бахмута.

Поэтому распространение слухов российскими войсками о нападении на Запорожье может быть частью информационных операций.

Ранее сообщалось, что украинская разведка наблюдает признаки подготовки России к новому наступлению в Запорожском направлении, но, по данным ГУР, это может быть дезинформационной кампанией.

Глава Минобороны Алексей Резников в интервью BBC спрогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

В ГУР отмечалось, что Россия может готовиться к новому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

При этом, по данным разведки, информация о новом наступлении может быть дезинформацией с целью дезориентирования ВСУ.