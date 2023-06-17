В России написали донос на мать погибшего срочника 17 июня, 16:27 Погибший срочник (Фото:72.ru)

В России на мать погибшего срочника Аллу Фатхелисламову составили протокол о дискредитации армии. Донос на нее, по данным СМИ, написала российская «профессиональная стукачка».

Об этом сообщает российский региональный ресурс 72.ru.

По данным издания, донос на Фатхелисламову написала Анна Коробкова. Как сообщает российский ресурс Медуза, эта женщина в интервью российским СМИ называла себя «профессиональной доносчицей» и утверждала, что за 2022 год якобы написала больше 700 доносов.

Видео дня

Донос на Аллу Фатхелисламову появился после интервью на YouTube-канале Новой газеты/ Европа. В нем женщина рассказала о своем сыне Афанасии, который погиб в Белгородской области в конце 2022 года.

«Приехали (полицейские — ред.), показали на телефоне, что поступил донос. Спросили, почему давала интервью? А они даже не знали, что у меня сын погиб. Через пару дней приехали ко мне на работу, привезли бумажный вариант заявления почитать», — сказала она.

По ее словам, в доносе было написано, что ее надо «строго наказать» за «дискредитацию» армии, поскольку «даже во время Великой Отечественной войны родственники погибших не имели права высказываться против».

В интервью Новой газете. Европа, женщина негативно высказывалась о войне в Украине: «Война — кому она нужна? Она не нужна никому. Пусть даже тогда [в начале войны] мой сын еще не был в армии, я плакала за чужих».