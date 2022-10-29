В России мужчинам предлагают пойти на войну в обмен на списание долгов — СБУ

29 октября, 15:57
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Россиянин попал в плен на Донецком направлении (Фото:Скриншот с видео СБУ)

Россиянин попал в плен на Донецком направлении (Фото:Скриншот с видео СБУ)

В РФ мужчинам предлагают убивать украинцев в обмен на списание долгов за коммунальные услуги. Об этом сообщает СБУ.

Так, один из пленных россиян, уроженец Белгорода, рассказал, что ему в конце лета пришла повестка из военкомата. Уже там ему предложили пойти воевать против Украины, а в обмен пообещали списать коммунальные долги.

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«Мне, так как у меня много долгов и задолженность по квартплате, предложили списание долгов в обмен на подписание контракта», — сказал он.

Так называемых добровольцев обещали отправить на границу с Украиной, но их перебросили в зону боевых действий на Донецком направлении. Через неделю батальон «новобранцев» был разбит.

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Те, кому удалось выжить, решили добираться пешком до российской границы. После более чем трех недель блужданий оккупанты попали в украинский плен.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Россия Служба безопасности Украины (СБУ) Задолженность Российский солдат Война России против Украины

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