Мятеж или военное противостояние. В ГУР спрогнозировали сценарии развития событий в РФ 3 июня, 17:01 Андрей Юсов (Фото:Скриншот/YouTube/Суспільне Новини)

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что вследствие успешных действий Сил безопасности и обороны Украины, а также успешных действий «повстанцев» возможны конфликты или военное противостояние внутри РФ.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу Новый отсчет на Суспільному.

«Да, возможен мятеж, возможно вооруженное противостояние. Вследствие успешных действий Сил безопасности и обороны Украины и деоккупации наших территорий возможны внутренние конфликты внутри самой Московии», — подчеркнул Юсов.

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Представитель ГУР уточнил, что такой сценарий также может стать правдивым благодаря успешным действиям повстанцев-россиян, которые «борются за свои права» на территории РФ.

По словам Юсова, операция добровольцев Российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона Свобода России на российской территории продолжается. РФ объявила в Белгородской области так называемый план Эдельвейс и привлекла силовиков для противодействия вооруженным повстанцам.

Однако российские силовики «обучены только бить дубинками участников мирных акций протеста и брать взятки». Поэтому РФ применяет артиллерию и Грады, бомбя дома россиян в приграничных регионах. И за этим наблюдает весь мир.

«Король оказался голым. Все боеспособное, что может двигаться, переброшено на оккупацию Украины. На территории Московщины остались преимущественно пузатые «ГАИшники», — добавил Андрей Юсов.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Украина хочет полностью завершить войну до зимы.

По данным военной разведки, у России есть ресурсы вести войну еще около двух лет при нынешней интенсивности боевых действий.