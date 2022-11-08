«Теперь без мобиков и хлопков». В России выдали новые методички, чтобы уменьшить негативные настроения среди мобилизованных — ГУР
Российские мобилизованные отправляются на войну против Украины, Ростовская область РФ, 31 октября 2022 (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)
Пропагандисты РФ раздают новые указания журналистам в связи с высоким уровнем недовольства населения тем, как идет война против Украины.
Об этом сообщает ГУР в Telegram.
Так, представителей росСМИ призывают:
- Более уважительно относиться к мобилизованным и не употреблять термин «мобики»;
- ВСУ, согласно методикам, рекомендуют называть «боевиками» и «вооруженными формированиями». А также ни в коем случае не употреблять аббревиатуру «ВСУ»;
- Военное руководство Украины просят приписывать «западным кураторам Киева»;
- Взрывы и партизанские диверсии просят больше не называть «хлопками»;
- Выехавших из России после объявления мобилизации рекомендуют высмеивать, называя «убежантами» и «переждунами»;