«Теперь без мобиков и хлопков». В России выдали новые методички, чтобы уменьшить негативные настроения среди мобилизованных — ГУР

8 ноября, 14:13
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Российские мобилизованные отправляются на войну против Украины, Ростовская область РФ, 31 октября 2022 (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российские мобилизованные отправляются на войну против Украины, Ростовская область РФ, 31 октября 2022 (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Пропагандисты РФ раздают новые указания журналистам в связи с высоким уровнем недовольства населения тем, как идет война против Украины.

Об этом сообщает ГУР в Telegram.

Так, представителей росСМИ призывают:

  • Более уважительно относиться к мобилизованным и не употреблять термин «мобики»;
  • ВСУ, согласно методикам, рекомендуют называть «боевиками» и «вооруженными формированиями». А также ни в коем случае не употреблять аббревиатуру «ВСУ»;
  • Военное руководство Украины просят приписывать «западным кураторам Киева»;
  • Взрывы и партизанские диверсии просят больше не называть «хлопками»;
  • Выехавших из России после объявления мобилизации рекомендуют высмеивать, называя «убежантами» и «переждунами»;

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Мобилизированные ГУР Война России против Украины мобилизация в России

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