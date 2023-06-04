Россиян хотят ставить на учет без явки в военкомат 4 июня, 21:10 Повестка через семь дней с момента размещения в Реестре повесток будет считаться врученной, даже если она не может быть лично передана адресату (Фото:REUTERS/Алексей Павлишак)

В России хотят изменить законодательство, чтобы процесс постановки на воинский учет и снятия с него не требовал личной явки в военкомат. Вместо этого, чиновникам будет предоставлено право получать необходимые данные из государственных информационных ресурсов.

Документ об этом был опубликован в воскресенье, 4 июня, на портале проектов нормативных правовых актов.

Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, которые обязаны состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, говорится в тексте документа.

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В документе сообщается, что повестка через семь дней с момента размещения в Реестре повесток будет считаться врученной, даже если ее нельзя лично передать адресату или получить по почте.

Уведомлять об этом военнообязанных будут через портал государственных и муниципальных услуг. Начиная со дня, когда повестка будет считаться врученной, на гражданина будет наложен запрет на выезд с территории РФ.

При этом медосмотр, внесение изменений данных и другие проверки хотят проводить во время явки мужчин в военкомат.

Если в течение 20 дней после вручения повестки гражданин не явится в военкомат, к нему могут быть применены различные ограничения. Эти ограничения могут включать запрет на регистрацию статуса индивидуального предпринимателя, управление транспортным средством или получение кредита.

11 апреля в России Госдума приняла поправки, которые узаконивают электронные повестки. Их рассылают в личные кабинеты в приложении Госуслуги.

Как следует из законопроекта, уведомление о повестке на портале Госуслуг будет считаться дошедшим до адресата с момента размещения в личном кабинете военнообязанного.

Если призывник не получил бумажную повестку, не заметил электронную или удалил учетную запись на Госуслугах, повестку все равно будут считать врученной — через семь дней после размещения в спецреестре.

Аналитики ISW объясняют, что мобилизационные планы в России проваливаются, ведь россияне начинают осознавать высокий уровень смертности на войне. РФ анонсировала призыв на контракт в 400 тыс. человек, на срочную службу — 147 тыс. Но в течение трех месяцев в Волгоградской области из 7800 человек, запланированных к привлечению в течение года, призваны только 134. А в Саратовской области из 7600 человек призвано 270. Чтобы восполнить эту нехватку, РФ создает альтернативные частные военные компании.