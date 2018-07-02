02 июля 2018, понедельник

В России допустили обмен Сенцова на удерживаемых в Украине россиян

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Олег Сенцов
Скриншот фильма Процесс. Российское государство против Олега Сенцова

Олег Сенцов

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне Андрей Кондратьев допустил внесение украинского режиссера Олега Сенцова в список по обмену заключенными между Россией и Украиной.

"Я думаю, Сенцов может попасть [в список по обмену]. Тема его обмена не раз поднималась украинской стороной, его фамилия по-прежнему актуальна [для обмена]", - цитирует его заявление Медуза.

Ранее в Кремле заявили, что в вопросе об обмене Олега Сенцова, незаконно осужденного в России, есть много проблем. В частности, что режиссер осужден по тяжкой статье.

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5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

С 14 мая Олег Сенцов держит голодовку протеста. Он требует от России освободить всех политзаключенных-украинцев (почти 70 человек). 

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