Депортированных из Украины детей бьют за отказ петь гимн России — Герасимчук

10 апреля, 00:38
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Валерия, которую депортировали в Россию, обнимает свою мать Анастасию после возвращения в Киев (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Валерия, которую депортировали в Россию, обнимает свою мать Анастасию после возвращения в Киев (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Дети из Украины, которых депортировали в России, вернулись в родную страну и рассказали о страшных историях насилия.

Об этом сообщила советница-уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в эфире телемарафона.

Дети утверждают, что были избиты и подвергались другим формам насилия, причиной которых было отказ исполнять российский гимн и упоминания о своей украинской национальности. Возвращающиеся дети также рассказывают об ужасных условиях содержания.

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Герасимчук отметила, что в России идет тотальная русификация украинских детей, а также настраивание детей против их родителей, убеждая их, что их родные от них отказались и им не стоит возвращаться в Украину.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Дети депортация Война России против Украины

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