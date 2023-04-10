Депортированных из Украины детей бьют за отказ петь гимн России — Герасимчук 10 апреля, 00:38 Валерия, которую депортировали в Россию, обнимает свою мать Анастасию после возвращения в Киев (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Дети из Украины, которых депортировали в России, вернулись в родную страну и рассказали о страшных историях насилия.

Об этом сообщила советница-уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в эфире телемарафона.



Дети утверждают, что были избиты и подвергались другим формам насилия, причиной которых было отказ исполнять российский гимн и упоминания о своей украинской национальности. Возвращающиеся дети также рассказывают об ужасных условиях содержания.

Видео дня

Герасимчук отметила, что в России идет тотальная русификация украинских детей, а также настраивание детей против их родителей, убеждая их, что их родные от них отказались и им не стоит возвращаться в Украину.