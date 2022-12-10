В России 12-летний школьник получил повестку — фото 10 декабря, 13:50 Мобилизация в России (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

В России продолжается мобилизация, хотя в Кремле неоднократно заявляли, что она окончена. Проблемы с набором солдат, видимо, настолько масштабны, что повестки приходят и детям.

Например, 12-летний россиянин из Красноярского края получил повестку от военкомата, сообщает местный Telegram-канал ЧП Канск.

Мать ребенка жалуется, что на воинский учет в России ставят в 16 лет, однако ее сыну всего 12.

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«Насколько мне не изменяет память, то на первичный учет ставят лет с 16−17… Вопрос… Зачем ребенка просят явиться в военкомат и встать на учет? Или что-то поменялось?» — спрашивает женщина.

Комментаторы отметили, что повестки для детей — не редкость. Матери «призывника» посоветовали обратиться за помощью в прокуратуру.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года.



До этого Генштаб ВСУ сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация россиян не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 92 740 своих военных.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 1 декабря говорил, что общие потери оккупантов (включая санитарные) составляют около 200 тысяч.