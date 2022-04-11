В Киевской области открыли временный мост, соединяющий Ирпень, Бучу, Гостомель и Ворзель со столицей

11 апреля, 11:03
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Мост в Ирпене, разрушенный в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Мост в Ирпене, разрушенный в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

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В Романовке 11 апреля открыли временный насыпной мост, соединяющий Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом.

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Об этом сообщил заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко.

Он отмечает, что более 50 человек, более 40 единиц техники — экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, погрузчики, катки — были вовлечены в процесс восстановления. Работы продолжались пять дней и велись круглосуточно.

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Протяженность временного насыпного моста — 245 м, ширина — 9 м. Для его постройки использовали более 9 000 тонн насыпных материалов.

«Теперь доставку гуманитарной помощи и строительных материалов в освобожденные от российской оккупации города будем производить быстрее», — добавил Тимошенко.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Буча Киевская область Ворзель Гостомель Ирпень Мост Война России против Украины

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