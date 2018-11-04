В ряде городов Украины пройдут акции памяти Екатерины Гандзюк

В воскресенье, 4 ноября, в ряде городов Украины пройдут акции памяти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.
"Ее убили. Она не пережила нападение. Мы ждем объективных данных. Мы продолжаем требовать имена заказчиков. Теперь уже убийства. Ждем всех неравнодушных к 19:00 в МВД на Богомольца. Будем вспоминать нашу Катю", - говорится в сообщении.
Координатор в контекстно-медийной инициативе за права человека Ольга Решетилова сообщила, что акции пройдут в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Одессе, Полтаве, Ужгороде. Во всех городах люди будут собираться на 19:00.
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Напомним, что 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.
Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. 4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.
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