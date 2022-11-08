Пропаганда РФ врет, что Украина шлет в атаку «польских женщин». Видимо, на «боевых комарах»

8 ноября, 15:50
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В РФ заявили, что якобы собрали «трупы наемниц», но показывать их не стали (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

В РФ заявили, что якобы собрали «трупы наемниц», но показывать их не стали (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Пытаясь отвлечь внимание россиян от фиаско под Павловкой и подготовки к потере Херсона, кремлевская пропаганда хватается за любой бред, лишь бы создать перекрывающий это информационный шум.

На этот раз оккупанты решили рассказать «глубинному народу», что Украина якобы шлет атаковать войска РФ «польских женщин».

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Об этом говорится в сюжете РИА Новостей, отрывок из которого во вторник, 8 ноября, обнародовал у себя в Twitter украинский офицер Анатолий Штефан.

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«ВОГи на нас скидывают, женщин в атаку отправляют… Было наступление со стороны ВСУ. Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши прям видели там, хорошо прям. Даже трупы их собирали потом», — поделился своей байкой неизвестный российский захватчик в маске, в надежде дискредитировать ВСУ.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1589931532055371776

Впрочем, такое беззастенчивое вранье себе позволяют в РФ и на более высоком уровне.

Так, российский постпред в ООН Василий Небензя прямо на заседании Совбеза утверждал, что у США якобы имеется некий дрон для «транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров», которые «инфицируют людей возбудителями особо опасных заболеваний».

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В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников высмеял его, заявив, что Украина уже готовится мобилизовать 300 тысяч таких насекомых.

Кроме того, замглавы совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что слышит слова «создателя», который призывает его «остановить верховного властелина ада».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Фейк Российская пропаганда Война России против Украины

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