В РФ застрелили военного, приняв его за «украинского диверсанта»

26 октября, 09:49
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Согласно версии следствия, один из солдат выстрелил в сослуживца «с испугу» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Согласно версии следствия, один из солдат выстрелил в сослуживца «с испугу» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Белгородской области российский военный застрелил своего сослуживца, приняв его за «украинского диверсанта».

Об этом со ссылкой на мать убитого солдата-срочника Дениса Таскаева сообщает Сибирь.Реалии.

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Инцидент произошел в приграничном с Украиной районе.

«Следователь сказал, что была перестрелка с разведывательными диверсионными группами, парни были „на взводе“. Денис спускался в блиндаж (для отдыха после суточного караула), и сослуживец в испуге принял его за чужого», — рассказала Татьяна Кулешова.

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При этом такая версия следствия женщине не понравилась, поскольку ранее командир роты ее сына говорил ей, что тот был убит «в перестрелке с украинскими военнослужащими».

«(После возбуждения дела) ротный на связь со мной не вышел, несколько часов не могу до него дозвониться. Когда я сказала следователю, что Денис погиб в перестрелке с украинцами, он удивился: «Как так? Я не знаю, почему вам так сказали», — заявила мать срочника.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Белгородская область Российские военные Война России против Украины

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