В РФ военкомы в отчаянии призывают россиян идти на войну с Украиной через видеообращения

13 июля, 15:25
Согласившимся стать пушечным мясом обещают большие по меркам РФ деньги (Фото:Скриншот видео stabilnosti/Twitter)

Согласившимся стать пушечным мясом обещают большие по меркам РФ деньги (Фото:Скриншот видео stabilnosti/Twitter)

На фоне огромных потерь ВС РФ в войне с Украиной российское военное руководство ищет все новые способы вербовки пушечного мяса.

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Так, в Конаковском районе Тверской области военный комиссар Юрий Неговора, отчаявшись заманить местных жителей на войну, решил записать для этого специальное видеообращение.

Видео дня

В опубликованном в соцсетях ролике он призвал россиян к «защите родины» в чужой стране, посулив им огромные по меркам РФ деньги.

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https://www.youtube.com/embed/Xt8Drz9cpTY

«Набираются граждане, прошедшие службу по призыву в возрасте до 50 лет… Необходимо иметь хорошее здоровье, желание», — рассказал военком в надежде хоть таким способом исполнить распоряжение вышестоящего начальства.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Военком Война России против Украины

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