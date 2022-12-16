ВС РФ ударили дроном-камикадзе по собственному сгоревшему ЗРК С-300 — видео 16 декабря, 15:36 ВС РФ истратили Ланцет на уже уничтоженную технику (Фото:Скриншот видео DefMon3/Twitter)

Российские пропагандисты похвастались фейковым «уничтожением» зенитно-ракетного комплекса С-300, заявив, что он принадлежал ВСУ.

Соответствующее видео от минобороны РФ было обнародовано в прокремлевских Telegram-каналах.

Однако, если приглядеться внимательно к запечатленному на нем ЗРК, можно увидеть, что в момент удара дрона-камикадзе Ланцет техника была уже сгоревшей.

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Более того, пользователям соцсетей удалось установить ее геолокацию, после чего выяснилось, что указанный комплекс принадлежал ВС РФ.

Оказалось, что видео было снято в Костомарово Херсонской области, а данный ЗРК был замечен там еще в августе 2022 года, когда этот район находился под временным контролем российских оккупантов.