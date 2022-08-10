В РФ бывшего «министра ДНР» обвинили в мошенничестве и посадили на 3,6 года
Александра Тимофеева признали виновным в мошенничестве (Фото:Вестник Харцызска/YouTube)
Московский суд приговорил так называемого «экс-министра доходов и сборов» прокремлевской террористической организации «ДНР» Александра Тимофеева по кличке «Ташкент» к 3,6 года лишения свободы.
Об этом в среду, 10 августа, сообщило российское пропагандистское издание Коммерсант.
Пособник оккупантов был признан ими виновным «в покушении на особо крупное мошенничество».
Россияне утверждают, что Тимофеев вместе с еще одним коллаборантом Игорем Сосновским, который ранее был советником беглого экс-премьера Украины Николая Азарова, вымогали взятку в размере $5 млн за «решение вопроса» по поводу уголовного преследования российского предпринимателя Сергея Шпака.
При этом отмечается, что во время оглашения приговора суд учел, что подсудимый террорист является якобы «ветераном» и фейковым «героем».
Тимофеева присоединился к российским захватчикам еще в 2014 году. В составе преступной группировки Оплот он участвовал в захвате Донецкого аэропорта.
В 2017 году на него было совершено покушение. Украинские правоохранители считают, взрыв, в результате которого «Ташкент» попал тогда в реанимацию, мог быть попыткой местных террористов убрать неудобного конкурента.
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