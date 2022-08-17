После позора в Новофедоровке Кремль «тайно» сменил командующего Черноморским флотом РФ
Новым командующим Черноморским флотом РФ стал вице-адмирал Виктор Соколов (Фото:stolica_s/Twitter)
На фоне череды военных провалов российских войск в Украине кремлевский режим решил сменить командующего Черноморским флотом РФ.
Об это сообщает российская пропаганда со ссылкой на источник в ВМФ.
Согласно ее данным, новым командующим стал вице-адмирал Виктор Соколов, которого уже представили членам военного совета.
При этом российское руководство решило не предавать его назначение широкой огласке.
«Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем опасности», — заявил источник, добавив, что сейчас Соколов «принимает дела».
В свою очередь украинский журналист Юрий Бутусов в своей колонке для НВ пояснил, что назначение нового командующего ЧФ связано с провалами его предшественника адмирала Игоря Осипова, в частности, из-за уничтожения российского военного аэродрома в Новофедоровке вместе с самолетами и частью личного состава.
Именно там базировалась главная ударная сила Черноморского флота — 43-й морской штурмовой авиаполк.
«Интересно, что даже после уничтожения флагманского крейсера Москва, на котором держал свое знамя адмирал Осипов, его не сняли с должности. Но после взрывов, в результате которых, по заявлению МО РФ, якобы не было никаких потерь, адмирал потерял должность. Это свидетельствует, что российская авиация потерпела неслыханное в своей истории после Второй мировой войны поражение», — рассказал Бутусов.
Серия взрывов на военном аэродроме РФ в Новофедоровке произошла 9 августа.
Российская сторона заявила, что их причиной стала якобы случайная детонация хранившихся там боеприпасов.
В свою очередь большинство экспертов сходится на том, что по аэродрому был нанесен удар, однако, чем именно, пока не известно.
Украина ответственности за взрывы на себя не взяла, однако и отрицать свою причастность также не стала.
По данным Генштаба ВСУ, в результате удара были уничтожены девять российских самолетов.
Достоверной информации о количестве убитых или раненых военнослужащих РФ на сегодняшний день нет.
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