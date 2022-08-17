После позора в Новофедоровке Кремль «тайно» сменил командующего Черноморским флотом РФ

17 августа, 16:56
Новым командующим Черноморским флотом РФ стал вице-адмирал Виктор Соколов (Фото:stolica_s/Twitter)

Новым командующим Черноморским флотом РФ стал вице-адмирал Виктор Соколов (Фото:stolica_s/Twitter)

На фоне череды военных провалов российских войск в Украине кремлевский режим решил сменить командующего Черноморским флотом РФ.

Об это сообщает российская пропаганда со ссылкой на источник в ВМФ.

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Согласно ее данным, новым командующим стал вице-адмирал Виктор Соколов, которого уже представили членам военного совета.

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При этом российское руководство решило не предавать его назначение широкой огласке.

«Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем опасности», — заявил источник, добавив, что сейчас Соколов «принимает дела».

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Дым над аэродромом в Новофедоровке, 9 августа (Фото:REUTERS/Stringer) «Звонок» для оккупантов. Главное о взрывах на военном аэродроме в Крыму, реакции РФ и комментариях Украины

В свою очередь украинский журналист Юрий Бутусов в своей колонке для НВ пояснил, что назначение нового командующего ЧФ связано с провалами его предшественника адмирала Игоря Осипова, в частности, из-за уничтожения российского военного аэродрома в Новофедоровке вместе с самолетами и частью личного состава.

Именно там базировалась главная ударная сила Черноморского флота — 43-й морской штурмовой авиаполк.

«Интересно, что даже после уничтожения флагманского крейсера Москва, на котором держал свое знамя адмирал Осипов, его не сняли с должности. Но после взрывов, в результате которых, по заявлению МО РФ, якобы не было никаких потерь, адмирал потерял должность. Это свидетельствует, что российская авиация потерпела неслыханное в своей истории после Второй мировой войны поражение», — рассказал Бутусов.

Серия взрывов на военном аэродроме РФ в Новофедоровке произошла 9 августа.

https://www.youtube.com/watch?v=QnSDy7XcX9w

Российская сторона заявила, что их причиной стала якобы случайная детонация хранившихся там боеприпасов.

https://www.youtube.com/watch?v=rDqnj_soDn4

В свою очередь большинство экспертов сходится на том, что по аэродрому был нанесен удар, однако, чем именно, пока не известно.

Украина ответственности за взрывы на себя не взяла, однако и отрицать свою причастность также не стала.

По данным Генштаба ВСУ, в результате удара были уничтожены девять российских самолетов.

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Достоверной информации о количестве убитых или раненых военнослужащих РФ на сегодняшний день нет.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Черноморский флот РФ Война России против Украины Новофедоровка

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