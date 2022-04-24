Возле порта Южный. Минобороны РФ снова заявило, что Украина «готовит провокации с химвеществами» 24 апреля, 00:28 Цей матеріал також доступний українською В минобороны РФ заранее готовят оправдание для применения оружия массового поражения (Фото:Минобороны РФ)

Российское Минобороны после ракетного удара по Одессе заявляет, что Украина «планирует применить химвещество в районе одесского порта Южный». РФ заранее обвинила в якобы возможной химической атаке спецслужбы Украины.

Об этом пишет прокремлевское агентство РИА Новости.



Пропагандисты заявили, что возле порта Южный «планируется провокация». Об этом якобы «свидетельствует», что украинским правоохранителям и спецслужбам в Одесской области выдали индивидуальные средства защиты.

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Война России против Украины - главные события 23 апреля



«Киев может симитировать ракетный удар российских ВС по базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта в Одессе», — говорится в сообщении.

Российские военные в Российские военные в субботу, 23 апреля, нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела погибли восемь человек, по меньшей мере 18 — получили ранения. Оккупанты повредили жилой дом и объекты инфраструктуры, две вражеские ракеты уничтожены.

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