Возле порта Южный. Минобороны РФ снова заявило, что Украина «готовит провокации с химвеществами»

24 апреля, 00:28
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В минобороны РФ заранее готовят оправдание для применения оружия массового поражения (Фото:Минобороны РФ)

В минобороны РФ заранее готовят оправдание для применения оружия массового поражения (Фото:Минобороны РФ)

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Российское Минобороны после ракетного удара по Одессе заявляет, что Украина «планирует применить химвещество в районе одесского порта Южный». РФ заранее обвинила в якобы возможной химической атаке спецслужбы Украины.

Об этом пишет прокремлевское агентство РИА Новости.

Пропагандисты заявили, что возле порта Южный «планируется провокация». Об этом якобы «свидетельствует», что украинским правоохранителям и спецслужбам в Одесской области выдали индивидуальные средства защиты.

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Война России против Украины - главные события 23 апреля

«Киев может симитировать ракетный удар российских ВС по базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта в Одессе», — говорится в сообщении.

https://youtu.be/F2WLPMvrEfY
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Российские военные в Российские военные в субботу, 23 апреля, нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела погибли восемь человек, по меньшей мере 18 — получили ранения. Оккупанты повредили жилой дом и объекты инфраструктуры, две вражеские ракеты уничтожены.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Одесса Российская агрессия Минобороны РФ Война России против Украины

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