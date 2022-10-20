Выдали гостайну. В РФ случайно признались, что атакуют Украину иранскими дронами — видео

20 октября, 14:15
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По реакции ведущих Руслан Пухов понял, что сболтнул лишнего, но было уже поздно (Фото:Скриншот видео grntmedia/Twitter)

По реакции ведущих Руслан Пухов понял, что сболтнул лишнего, но было уже поздно (Фото:Скриншот видео grntmedia/Twitter)

Член общественного совета при российском министерстве обороны Руслан Пухов случайно признался, что РФ атакует гражданскую инфраструктуру Украины дронами-камикадзе, которые ей поставляет Иран.

Данную информацию он нечаянно озвучил в студии пропагандистского ресурса РБК, вероятно, полагая, что эфир еще не начался.

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Здороваясь с ведущими, Пухов попросил их не поднимать тему дронов, чтобы не выдавать государственную тайну, о которой, впрочем, и так все знают.

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«Сильно лодку раскачивать не будем. Я очень прошу вас сильно на этих иранских (не заострять внимание — ред.). Потому что это классика: Жо*а есть, а слова нет. Мы все знаем, что они (дроны — ред.) иранские, но власти не признают», — пояснил он, и лишь по реакции на свои слова понял, что сболтнул лишнего.

https://twitter.com/grntmedia/status/1583033806180986880

Кремлевский режим использует иранские дроны-камикадзе для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и запугивания мирного населения, которое также нередко становится жертвами ударов.

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В результате серии массированных атак было повреждено около 30% электростанций страны.

В то же время ни РФ, ни Иран своего военного сотрудничества не признают.

В связи с этим МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Тегераном, призвав страны Запада ввести против него дополнительные санкции.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Иран Беспилотники Минобороны РФ Российская пропаганда Война России против Украины дроны-камикадзе

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