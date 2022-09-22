«Могилизация» россиян: появились видео прощания родных с первой партией пушечного мяса из РФ

22 сентября, 12:51
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Российский диктатор Владимир Путин обїявил мобилизацию в РФ 21 сентября (Фото:Коллаж НВ)

Российский диктатор Владимир Путин обїявил мобилизацию в РФ 21 сентября (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях начали публиковать видео отправки на войну против Украины первой партии российских резервистов, мобилизованных указом главы кремлевского режима Владимира Путина.

https://twitter.com/ru2ch/status/1572876656381161478
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Как сообщается, в Якутии руководство местных компаний само раздало повестки своим рабочим, после чего тех погрузили в автобусы и отправили к месту сборов.

https://twitter.com/svtv_news/status/1572850986477309953
https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1572845587942502400

Кроме того, появилось также видео из Забайкальского края, где местные военкоматы собирали пушечное мясо под покровом ночи.

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https://twitter.com/SergAibertich/status/1572841416908316673
https://twitter.com/Kirilenko_a/status/1572829348490579968

Не отстает от этих регионов и Чечня. Местный диктатор Рамазн Кадыров также решил как можно быстрее исполнить указ Путина, собрав для отправки на смерть несколько сотен молодых людей.

https://twitter.com/bWqiqx5aLZwt4UD/status/1572879159302692865
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Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

Между тем, ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Мобилизация Чечня Якутия Бурятия Война России против Украины

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