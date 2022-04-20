В РФ «похоронили» офицера, тело которого все еще лежит под Киевом — видео 20 апреля, 12:35 Цей матеріал також доступний українською Гвардии лейтенант ВС РФ Даниил Меньшиков был ликвидирован возле села Мощун (Фото:Коллаж НВ)

В российском городе Тотьма в Вологодской области «похоронили» гвардии лейтенанта ВС РФ Даниила Меньшикова, чей труп все еще лежит под Киевом.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав видео с телом ликвидированного оккупанта.

«В настоящее время тело оккупанта находится в Киевской области, в Бучанском районе возле села Мощун. От подмены понятий, всеобъемлющей лжи и фальсификации, до подмены тел своих погибших солдат — Россия пробила дно бездны. Ничего святого», — отметили украинские военные.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.