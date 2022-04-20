В РФ «похоронили» офицера, тело которого все еще лежит под Киевом — видео

20 апреля, 12:35
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Гвардии лейтенант ВС РФ Даниил Меньшиков был ликвидирован возле села Мощун (Фото:Коллаж НВ)

Гвардии лейтенант ВС РФ Даниил Меньшиков был ликвидирован возле села Мощун (Фото:Коллаж НВ)

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В российском городе Тотьма в Вологодской области «похоронили» гвардии лейтенанта ВС РФ Даниила Меньшикова, чей труп все еще лежит под Киевом.

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Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав видео с телом ликвидированного оккупанта.

«В настоящее время тело оккупанта находится в Киевской области, в Бучанском районе возле села Мощун. От подмены понятий, всеобъемлющей лжи и фальсификации, до подмены тел своих погибших солдат — Россия пробила дно бездны. Ничего святого», — отметили украинские военные.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Похороны Российские военные Война России против Украины

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