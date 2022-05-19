Динамика растет. В Генштаб ВСУ рассказали о массовых поджогах военкоматов в РФ 19 мая, 16:02 Цей матеріал також доступний українською Только за последнюю неделю было зафиксировано пять таких случаев (Фото:Скриншот видео Basta/Telegram)

На фоне опасений граждан РФ по поводу возможного объявления всеобщей мобилизации на территории страны участились поджоги военкоматов.

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Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, с начала российского вторжения было зафиксировано уже 12 таких случаев.

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«Только за последнюю неделю таких случаев было 5: в Ростовской, Рязанской областях, а также в Волгограде и Омске», — рассказал Громов.

Причиной этого считают попытки местных жителей уничтожить документы военного учета, чтобы избежать мобилизации и дальнейшей отправки на войну в Украину, где российская армия продолжает нести огромные потери.

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