Динамика растет. В Генштаб ВСУ рассказали о массовых поджогах военкоматов в РФ

19 мая, 16:02
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Только за последнюю неделю было зафиксировано пять таких случаев (Фото:Скриншот видео Basta/Telegram)

Только за последнюю неделю было зафиксировано пять таких случаев (Фото:Скриншот видео Basta/Telegram)

На фоне опасений граждан РФ по поводу возможного объявления всеобщей мобилизации на территории страны участились поджоги военкоматов.

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Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, с начала российского вторжения было зафиксировано уже 12 таких случаев.

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«Только за последнюю неделю таких случаев было 5: в Ростовской, Рязанской областях, а также в Волгограде и Омске», — рассказал Громов.

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Причиной этого считают попытки местных жителей уничтожить документы военного учета, чтобы избежать мобилизации и дальнейшей отправки на войну в Украину, где российская армия продолжает нести огромные потери.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Мобилизация Военкомат поджог Война России против Украины Генштаб ВСУ

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