В РФ начали приходить похоронки на недавно мобилизованных солдат

16 октября, 14:03
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21 сентября в России объявили частичную мобилизацию (Фото:ГУР)

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию (Фото:ГУР)

В Россию начали приходить похоронки с сообщениями о гибели в Украине недавно мобилизованных. Оккупанты погибли буквально через несколько недель после оглашения российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, «первые гробы сейчас возвращаются в Россию из Украины, привозя останки простых россиян, которым сначала обещали скорую "спецоперацию", а теперь призвали идти воевать».

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По мнению западных журналистов, их смерть «может стать еще одним переломным моментом для России».

В частности, в четверг, 13 октября, Челябинская область сообщила о гибели пятерых мобилизованных солдат из единого военного комиссариата. Еще четыре человека умерли в Красноярском крае.

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Ссылаясь на данные российской службы ВBС, The Guardian пишет, что еще 14 человек скончались, не дойдя до фронта, по причинам, включая самоубийства, сердечные приступы, драки и тд.

Издание также приводит слова Путина, который на пресс-конференции в Казахстане в пятницу, 14 октября, заявил, что в Украине уже воюют 16 тысяч мобилизованных военнослужащих и 222 тысячи россиян уже призваны.

Отмечено, что некоторые из смертей ясно показывают, что мужчин отправляют на войну без должной подготовки.

«Мобилизация в России сопровождается сообщениями о пренебрежении, непонятных смертях и самоубийствах», — указывает издание.

The Guardian также приводит несколько подобных примеров. В частности:

  • во время учений один человек на военной базе под Санкт-Петербургом застрелился;
  • другой житель Сибири перерезал себе горло в столовой.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После чего россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Владимир Путин Война России против Украины мобилизация в России

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