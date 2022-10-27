Для восполнения своих огромных потерь. В РФ на войну против Украины вербуют осужденных за убийства и изнасилования — Генштаб

27 октября, 08:00
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Вербовкой заключенных РФ пытается восполнить свои огромные потери в Украине (Фото:Dima Gor/flickr.com)

Вербовкой заключенных РФ пытается восполнить свои огромные потери в Украине (Фото:Dima Gor/flickr.com)

Генштаб рассказал, как в России активно вербуют на войну против Украины осужденных за тяжкие преступления, пытаясь восполнить свои огромные потери.

В опубликованной в Facebook утренней сводке по состоянию на четверг, 27 октября, говорится, что представители частных военных кампаний осуществляют вербовку заключенных в исправительных учреждениях Ульяновска.

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Большинство осужденных, которые соглашаются воевать на территории Украины, получили тюремные сроки за убийства, изнасилование и сбыт наркотических средств.

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Накануне российская Госдума приняла поправки к законодательству, позволяющие мобилизовать осужденных граждан с непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить 300 тысяч резервистов.

https://www.youtube.com/watch?v=zvgZSFPrIio
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Генштаб Убийства Изнасилование Война России против Украины

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