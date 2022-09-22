Загробный полк. В Бурятии начали мобилизовать мертвецов — соцсети 22 сентября, 11:59 Сестра мертвого «резервиста» заявила, что он даже не служил в армии (Фото:Serhii Sternenko)

Российские военные чиновники, пытаются выполнить план по мобилизации, объявленной ранее главой кремлевского режима Владимиром Путиным, даже за счет так называемых «мертвых душ».

Об этом со ссылкой на пост жительницы Бурятии рассказал украинский блогер Сергей Стерненко.

По словам женщины, сотрудники местного военкомата пришли забрать в армию ее умершего еще два года назад брата, который даже не был резервистом.

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«Хочу отметить, брат в армии не служил вообще никогда, ибо по состоянию здоровья не подходил… Как теперь верить этим листовкам, что кто-то не подлежит мобилизации, и что она „частичная“, если за мертвыми приходят? С одной стороны смешно — у них все сведения устаревшие, с другой — Бурятия, как всегда, впереди планеты всей — готовы к поставкам мяса», — отметила россиянка.

Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

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