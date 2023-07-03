В России могут отложить «выборы» на временно оккупированных территориях Украины 3 июля, 16:00 Для проведения «выборов» в ЦИК уже наладили контакты со всеми силовыми структурами, такими как: Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардией (Фото:RJA1988 / pixabay)

Российский Центризбирком может отложить «выборы» на временно оккупированных территориях Украины в случае обострения ситуации на них, заявляет глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Об этом в понедельник, 3 июля, сообщили на сайте Кремля.

По словам Памфиловой, несмотря на полное обеспечение финансирования, «ситуация остается сложной».

«Там полностью обеспечено финансирование, полностью из федерального бюджета, то есть, то, что было нужно, все это сделано. Но тем не менее, поскольку ситуация действительно непростая, все может быть», — подчеркнула она.

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Памфилова сообщила, что ситуация сложная из-за военного положения, но поправки, которые приняты в РФ, дают возможность при соблюдении определенных условий проводить «выборы».

Глава ЦИК страны-агрессора отличилась циничным заявлением, что в случае возникновения угрозы жизни и здоровью местных жителей, то РФ имеет право отложить «выборы».

«И если возникнут обстоятельства непредсказуемой силы — в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, — у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания», — заявила председатель ЦИК РФ.

Памфилова сказала, что «выборы» на временно оккупированных территориях Украины должны были быть введены по требованию назначенных оккупантами структур этих регионов.

Кроме того, она добавила, что для проведения «выборов» в ЦИК уже наладили контакты со всеми силовыми структурами, такими как: Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардией.

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Также на оккупированных территориях можно будет «голосовать» даже без паспорта, поскольку «можно предоставить какой-то документ, удостоверяющий личность, выданный органами публичной власти».

Однако «электронного голосования» на оккупированных территориях не будет якобы из-за технических сложностей.

Ранее сообщалось, что в России планируют 10 сентября провести «выборы» так называемых депутатов законодательных собраний и представительных органов муниципальных образований на оккупированных территориях Украины.