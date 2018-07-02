В результате взрывов неизвестных предметов в Донецкой области ранения получили двое гражданских

Оба пострадавших были госпитализированы с тяжелыми ранами

В Донецкой области в результате взрывов неизвестных предметов пострадали двое гражданских.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

Первый инцидент произошел в селе Заря Константиновского района.

"В результате взрыва парень 2001 года рождения получил многочисленные повреждения и был в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу. Предварительный диагноз - травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения левой части грудной клетки и правого глаза", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Талаковке в результате взрыва неизвестного устройства пострадал мужчина 1982 года рождения.

"Его госпитализированы в Областную клиническую больницу им. Мечникова г. Днепр с предварительным диагнозом - огнестрельные множественные ранения лица грудной клетки левого и правого предплечья, глаз, гифема левого глаза, термические ожоги дыхательных путей и рук", - рассказали спасатели.

Ранее сообщалось, что в Запорожье у мужчины в руках взорвался неизвестный предмет.