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В результате взрыва в центре Киева никто не пострадал — ГСЧС

Сегодня, 08:55
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В результате взрыва в центре Киева никто не пострадал — ГСЧС - фото

ГСЧС / Facebook

Последствия взрыва

В результате взрыва в субботу вечером, 15 июня, в Киеве на улице Тургеневской, никто не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС в г. Киеве.

«По состоянию на 8:00 травмированных и пострадавших не обнаружено. Работы по поиску возможных пострадавших продолжаются», — говорится в сообщении.

Причины взрыва устанавливают правоохранители.

Напомним, 15 июня в центре Киева прогремел взрыв. В результате взрыва были разрушены три гаража. Повреждена газовая труба — соседние дома частично остались без газоснабжения.

Теги:   ГСЧС Киев Взрыв в Киеве

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