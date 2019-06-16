В результате взрыва в центре Киева никто не пострадал — ГСЧС Сегодня, 08:55 Цей матеріал також доступний українською ГСЧС / Facebook Последствия взрыва ГСЧС / Facebook

В результате взрыва в субботу вечером, 15 июня, в Киеве на улице Тургеневской, никто не пострадал.



Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС в г. Киеве.

«По состоянию на 8:00 травмированных и пострадавших не обнаружено. Работы по поиску возможных пострадавших продолжаются», — говорится в сообщении.

Причины взрыва устанавливают правоохранители.

Напомним, 15 июня в центре Киева прогремел взрыв. В результате взрыва были разрушены три гаража. Повреждена газовая труба — соседние дома частично остались без газоснабжения.