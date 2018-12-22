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В результате взрыва на ярмарке в центре Львове к медикам обратились три человека - полиция

Сегодня, 14:53
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Сейчас полиция устанавливает причины происшествия

Фото: realt.onliner.by

Во Львове, где в субботу, 22 декабря, на рождественской ярмарке в центре города произошел взрыв с последующим возгоранием, за помощью к медикам обратились три человека.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

В то же время, насколько сильно в результате инцидента пострадали люди, в ведомстве не уточнили.

Причины возгорания на данное время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что во Львове загорелся один из домиков, установленных на рождественской ярмарке.

По некоторым данным, причиной происшествия стал взрыв газового баллона.

Теги:   Пожар Львов

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