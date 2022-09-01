Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из Градов и тяжелой артиллерии, есть раненый 1 сентября, 09:57 Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на четверг, 1 сентября, войска РФ вели огонь из Градов и тяжелой артиллерии по Днепропетровской области. В одной из общин в тяжелом состоянии находится 70-летний мужчина.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы.

По Никополю и Красногригорьевской общине били русские Грады.

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В Красногригорьевке враг попал по центру поселка. Предварительно ранен один человек. Это 70-летний мужчина, находящийся в тяжелом состоянии.

В поселке повреждены 12 домов, лицей, поселковый совет. Снаряды коснулись и линии электропередач.

В Никополе обошлось без разрушений и пострадавших.

По Мировской и Марганецкой общинам била вражеская тяжелая артиллерия. Есть разрушения, люди целы. В Марганецком обществе выведена из строя линия электропередач. 3000 семей остались без света. Половину из них электричества уже подключили. Работы продолжаются.

В Криворожском районе россияне ударили по Зеленодольскому обществу. Повреждены хозяйственные постройки. Люди не пострадали.

В ночь на 31 августа войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Они вели огонь четыре раза в ночь из Градов и тяжелой артиллерии. Один человек был ранен.

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