В результате войны РФ против Украины погибли 202 ребенка 17 апреля, 09:06 Цей матеріал також доступний українською Демонстрация в память детей-жертв из Мариуполя в Хельсинки (Фото:Lehtikuva/Jussi Nukari)

С начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 202 ребенка и пострадал 361 ребенок.



Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении.

Видео дня

Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия, отметила омбудсмен.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.