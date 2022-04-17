В результате войны РФ против Украины погибли 202 ребенка

17 апреля, 09:06
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Демонстрация в память детей-жертв из Мариуполя в Хельсинки (Фото:Lehtikuva/Jussi Nukari)

Демонстрация в память детей-жертв из Мариуполя в Хельсинки (Фото:Lehtikuva/Jussi Nukari)

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С начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 202 ребенка и пострадал 361 ребенок.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении.

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Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия, отметила омбудсмен.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Дети Людмила Денисова Война России против Украины

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