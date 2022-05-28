В результате утреннего обстрела Николаева погиб один человек, шесть раненых — ОГА

28 мая, 17:56
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Последствия обстрела Николаева (Фото:Николаевская областная государственная администрация)

Последствия обстрела Николаева (Фото:Николаевская областная государственная администрация)

В результате обстрела российскими оккупантами жилых кварталов в Николаеве в субботу, 28 мая, погиб один человек.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом сообщает в Facebook Николаевская ОГА.

Отмечено, что как минимум два боеприпаса разорвались во дворах многоэтажек. В результате обстрела повреждено несколько многоквартирных домов.

Видео дня

По данным ОГА, один человек погиб на месте. Также известно по меньшей мере о шести раненых гражданских.

https://www.facebook.com/mykoda/posts/380746284087191
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Николаев Обстрел Война России против Украины

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