В результате утреннего обстрела Николаева погиб один человек, шесть раненых — ОГА
Последствия обстрела Николаева (Фото:Николаевская областная государственная администрация)
В результате обстрела российскими оккупантами жилых кварталов в Николаеве в субботу, 28 мая, погиб один человек.
Война России против Украины — главные события 28 мая
Об этом сообщает в Facebook Николаевская ОГА.
Отмечено, что как минимум два боеприпаса разорвались во дворах многоэтажек. В результате обстрела повреждено несколько многоквартирных домов.
По данным ОГА, один человек погиб на месте. Также известно по меньшей мере о шести раненых гражданских.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.