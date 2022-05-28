В результате утреннего обстрела Николаева погиб один человек, шесть раненых — ОГА 28 мая, 17:56 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела Николаева (Фото:Николаевская областная государственная администрация)

В результате обстрела российскими оккупантами жилых кварталов в Николаеве в субботу, 28 мая, погиб один человек.

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Об этом сообщает в Facebook Николаевская ОГА.

Отмечено, что как минимум два боеприпаса разорвались во дворах многоэтажек. В результате обстрела повреждено несколько многоквартирных домов.

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По данным ОГА, один человек погиб на месте. Также известно по меньшей мере о шести раненых гражданских.

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