В результате удара С-300 по Запорожью пострадали девять человек — полиция

16 января, 19:52
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Ракета российских оккупантов упала рядом с жилой многоэтажкой в Запорожье (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Ракета российских оккупантов упала рядом с жилой многоэтажкой в Запорожье (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

В результате российского ракетного удара по жилому кварталу Запорожью пострадали девять человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, оккупанты ударили по Запорожью в 00:50. В результате атаки произошло возгорание гаражного помещения, а в домах взрывной волной были выбиты стекла.

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«В результате ракетных обстрелов пострадали девять человек — четыре госпитализированы в медицинские учреждения, из них — двое детей, 9 и 15 лет», — сообщает пресс-служба.

Полиция добавила, что войска РФ в очередной раз применила против украинского населения зенитно-ракетные комплексы С-300.

В ночь на 16 января РФ нанесла ракетные удары по Запорожью и Запорожской области. Сообщалось о разрушениях объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Запорожье Войска РФ ЗРК С-300

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