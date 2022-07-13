В Бахмуте в результате удара РФ один человек погиб, еще пятеро получили ранения — Донецкая ОВА 13 июля, 10:39 Кроме того, оккупанты нанесли ракетные удары по Константиновке, Нью-Йорку и Краматорску (Фото:Донецкая ОВА)

Российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой области, жертвами которых становятся мирные жители.

Об этом у себя в Telegram-канале рассказал в среду, 13 июля, глава ОВА Павел Кириленко.

В Бахмуте в результате удара со стороны оккупантов погиб один человек, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

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Также сообщается, что в ряде населенных пунктов после обстрелов повреждены жилые дома и другие гражданские объекты.

Кроме того, ВС РФ нанесли три ракетных удара по Константиновке, два — по Нью-Йорку и еще один — по Краматорску.

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