В результате удара РФ по Дружковке погиб человек, еще один получил ранения

3 января, 19:51
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Последствия удара РФ по Дружковке 2 января (Фото:Суспільне Донбас)

Последствия удара РФ по Дружковке 2 января (Фото:Суспільне Донбас)

В результате российского ракетного удара по Дружковке Донецкой области погиб один человек, еще один — ранен.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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2 января россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке Донецкой области. Одна из ракет попала в ледовую арену Альтаир. Повреждены также здания церкви, автовокзала, частные дома.

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Кроме Дружковки, оккупанты в ночь на 3 января обстреливали Краматорск (есть раненый), Островское, Марьинку, Авдеевку, Благодатное, Северск, Торское и Бахмут (есть погибший).

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Дружковка Военные преступления РФ Война России против Украины

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