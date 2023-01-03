В результате удара РФ по Дружковке погиб человек, еще один получил ранения
Последствия удара РФ по Дружковке 2 января (Фото:Суспільне Донбас)
В результате российского ракетного удара по Дружковке Донецкой области погиб один человек, еще один — ранен.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
2 января россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке Донецкой области. Одна из ракет попала в ледовую арену Альтаир. Повреждены также здания церкви, автовокзала, частные дома.
Кроме Дружковки, оккупанты в ночь на 3 января обстреливали Краматорск (есть раненый), Островское, Марьинку, Авдеевку, Благодатное, Северск, Торское и Бахмут (есть погибший).