В результате ракетного удара по Одессе погиб мирный житель — горсовет

21 июня, 10:18
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Жертвой удара стал охранник продуктового склада (Фото:Одеса. Офіційно/t.me)

Жертвой удара стал охранник продуктового склада (Фото:Одеса. Офіційно/t.me)

В результате ракетного удара РФ, нанесенного по Одессе в понедельник, 20 июня, погиб мирный житель.

Об этом со ссылкой на оперативное командование Юг рассказали в пресс-службе местной администрации.

Как сообщается, жертвой удара по складу с продуктами стал его охранник.

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Также отмечается, что город был обстрелян ракетами из Черного моря.

«Корабельная группировка врага в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из пяти кораблей, одной подводной лодки и четырех БДК… Угроза ракетного удара остается актуальной, как не исключена и попытка высадки десанта», — говорится в сообщении.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Одесса Российская агрессия Ракетные удары Война России против Украины

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