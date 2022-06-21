В результате ракетного удара по Одессе погиб мирный житель — горсовет 21 июня, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Жертвой удара стал охранник продуктового склада (Фото:Одеса. Офіційно/t.me)

В результате ракетного удара РФ, нанесенного по Одессе в понедельник, 20 июня, погиб мирный житель.

Об этом со ссылкой на оперативное командование Юг рассказали в пресс-службе местной администрации.

Как сообщается, жертвой удара по складу с продуктами стал его охранник.

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Также отмечается, что город был обстрелян ракетами из Черного моря.

«Корабельная группировка врага в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из пяти кораблей, одной подводной лодки и четырех БДК… Угроза ракетного удара остается актуальной, как не исключена и попытка высадки десанта», — говорится в сообщении.

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