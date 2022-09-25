РосСМИ сообщают об ударе по гостинице в Херсоне, где базировались пропагандисты RT, ликвидирован известный коллаборант, экс-регионал Журавко

25 сентября, 09:46
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РосСМИ сообщают об ударе по гостинице в Херсоне, где базировались пропагандисты RT (Фото:Скриншот с видео RT / Telegram)

РосСМИ сообщают об ударе по гостинице в Херсоне, где базировались пропагандисты RT (Фото:Скриншот с видео RT / Telegram)

Российские СМИ сообщают, что ВСУ ударили по гостинице в оккупированном Херсоне, где базировались пропагандисты RT. По предварительной информации, там ликвидирован бывший народный депутат Украины от Партии Регионов, коллаборант Алексей Журавко.

Российские СМИ утром в воскресенье, 25 сентября, опубликовали фото и видео якобы последствий удара украинской ракеты по гостинице в Херсоне.

Сообщается, что там проживала съемочная группа пропагандистов из RT. По данным росСМИ, никто из «журналистов» не пострадал.

Видео дня

В то же время по данным российского информагентства РИА новости, в результате удара по гостинице в Херсоне был ликвидирован экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, сотрудничавший с оккупантами.

Алексей Журавко был депутатом Верховной Рады Украины 5-го и 6-го созывов от Партии регионов. В 2015 году он бежал в Россию, где с тех пор живет.

В декабре 2020 года СБУ заочно объявила подозрение Журавко в создании террористической организации и действиях по свержению конституционного строя Украины.

В мае 2022 года Журавко приехал в оккупированный Херсон и поблагодарил оккупантов за «освобождение от нацистов». Известно, что он участвовал в российском псевдореферендуме в Херсонской области.

Украинская сторона пока не комментировала информацию об ударе.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Партия регионов Верховная Рада Russia Today Экс-нардепы Херсон Херсонская область Российская пропаганда Экс-нардеп Пропагандист Война России против Украины Коллаборационизм РСЗО HIMARS

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