В результате стрельбы в Киеве пятилетний мальчик получил ранение в голову - СМИ Вчера, 16:06 897 Цей матеріал також доступний українською

В пятницу, 1 февраля, в результате стрельбы на Лесном массиве в Киеве пострадал пятилетний ребенок, передает Информатор со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, инцидент произошел возле супермаркета на улице Шолом-Алейхема.

По предварительным данным, стрельбу устроили трое неизвестных.

В результате инцидента ребенок был госпитализирован с ранением в голову. Информации о его состоянии на данное время нет.

Также отмечается, что подозреваемые уже задержаны.