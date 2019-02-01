В результате стрельбы в Киеве пятилетний мальчик получил ранение в голову - СМИ
Вчера, 16:06
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В пятницу, 1
февраля, в результате стрельбы на Лесном массиве в Киеве пострадал пятилетний
ребенок, передает Информатор со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщается,
инцидент произошел возле супермаркета на улице Шолом-Алейхема.
По предварительным
данным, стрельбу устроили трое неизвестных.
В результате
инцидента ребенок был госпитализирован с ранением в голову. Информации о его
состоянии на данное время нет.
Также отмечается,
что подозреваемые уже задержаны.