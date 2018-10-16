В результате столкновения грузовика с легковушкой на трассе в Киевской области погибли три человека

Во вторник, 16 октября, на трассе в районе села Поташна Киевской области грузовик Scania столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Как рассказали в Нацполиции, водитель легковушки по какой-то причине выехал на встречную полосу движения, где врезался в фуру.

В результате аварии 51-летний водитель и двое пассажиров Volkswagen скончались от полученных травм на месте.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.