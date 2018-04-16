В результате столкновения грузовика и автобуса в Одессе пострадали более 10 человек

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В результате аварии за медпомощью обратились 11 человек
Фото: moz.gov.ua

В результате аварии за медпомощью обратились 11 человек

В понедельник, 16 апреля, на перекрестке улиц Кордонная и Корнюшина в Одессе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.

Об этом со ссылкой на патрульную полицию передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в результате столкновения за медицинской помощью обратились 11 человек.

Согласно предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не предоставил грузовику преимущество в движении.

Ранее сообщалось, что в Черноморске столкнулись товарный поезд и пассажирский автобус.

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