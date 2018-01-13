В результате серьезного ДТП на Антоновича в Киеве автомобили отбросило на тротуар

В субботу, 13 января, на пересечении Антоновича и Деловой в Киеве произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Toyota и Hyundai.

Как сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, от удара обе машины отбросило на тротуар.

"Предварительно, Toyota двигалась по ул. Антоновича, a Hyundai спускался вниз по ул. Деловой. Причина столкновения - несоблюдение правил проезда и пересечения перекрестков", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля Toyota.

Ранее сообщалось, что в центре Луцка пьяный водитель внедорожника вылетел на тротуар.