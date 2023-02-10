В результате российской ракетной атаки остановился один из блоков Хмельницкой АЭС 10 февраля, 20:23 Один из блоков АЭС остановился после атаки россиян (Фото:Хмельницкая АЭС/Facebook)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что в результате российской ракетной атаки в пятницу, 10 февраля, остановился один из блоков Хмельницкой АЭС.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Сегодня украинский регулятор сообщил МАГАТЭ, что две из трех действующих АЭС — Ровенская и Южноукраинская — как мера пресечения снизили выход электроэнергии, из-за нестабильности электросети в результате обстрела также остановился один из блоков Хмельницкой АЭС», — сообщили в МАГАТЭ.

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Миссия организации, находящейся на украинских АЭС, подтвердила информацию от украинского регулятора. В то же время все системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС сработали должным образом.

МАГАТЭ также сообщило, что производство электроэнергии на ЗАЭС будет возобновлено только после возвращения ее под контроль Украины и возобновления безопасных условий труда.

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После ночной атаки дронов в ряде регионов Украины утром 10 февраля Россия провела новую ракетную атаку. Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил о попадании в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуре в шести областях. Известно про "прилеты" по энергообъектам в Харькове, Запорожье, Хмельницком, Ивано-Франковской и Львовской областях. Однако цельность энергосистемы Украины удалось сохранить.

Украинские защитники сбили 61 из 71 ракет.

