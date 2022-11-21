В результате российского обстрела Херсона есть пострадавшие, погиб один человек

21 ноября, 16:30
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Нацполиция в Херсоне (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Нацполиция в Херсоне (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон и область. Четыре человека получили ранения, один житель — погиб.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он уточнил, что в результате обстрелов российскими оккупантами Херсона в областную больницу доставили четыре человека. Во время госпитализации один человек скончался.

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Также в результате обстрелов села Антоновка пострадала женщина, которую также доставили в Херсонскую областную больницу.

21 ноября депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что российские оккупанты уже третьи сутки совершают хаотичный обстрел Херсона, это месть людям, которые ждали ВСУ.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

https://www.youtube.com/watch?v=jG_CpjquMH0

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Кирилл Тимошенко Война России против Украины

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