В результате сегодняшних российских ударов по Украине шесть человек погибли и 36 пострадали — Нацполиция

23 ноября, 17:56
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Последствия обстрела Киева, 23 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Последствия обстрела Киева, 23 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В результате массированных ракетных ударов РФ по Украине 23 ноября погибли шесть человек, еще 36 получили ранения.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире телемарафона.

По его словам, полиция зафиксировала попадания ракет по 16 объектам Украины.

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Он подтвердил, что в результате попадания ракеты в дом в Вышгороде три человека погибли и 20 были травмированы. В целом по Украине правоохранители зафиксировали гибель шестерых граждан, еще 36 граждан получили ранения.

Видео дня

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что оккупанты направили по Киеву 31 ракету, из которых 21 — была сбита. В результате обстрела столицы погибли три человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения получили 11 человек.

https://www.youtube.com/watch?v=jhOPucsZdMg

По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут действовать сутки.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины Ракетный удар

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