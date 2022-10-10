Данные ГСЧС и полиции: в результате российской террористической атаки на Украину погибли 11 человек, 87 — травмированы 10 октября, 16:18 Спасатель помогает женщине, пострадавшей в результате российского ракетного удара по Киеву (Фото:Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 14:00 известно об 11 погибших и 64 травмированных в результате российской террористической атаки на Украину.

Сообщается также что в результате обстрелов были поражены объекты критической инфраструктуры — преимущественно объекты энергоснабжения — в восьми областях и Киеве, возникло 30 пожаров.

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«Отсутствует электроснабжение в 4 областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично», — говорится в сообщении ГСЧС.

Тушением пожаров и аварийно-спасательными работами занимаются более тысячи сотрудников ГСЧС, привлечено более 120 единиц техники.

Глава Нацолиции Игорь Клименко сообщил, что пострадавших на данный момент — 87.



«Известно о повреждениях около 70 объектов, из которых 29 объектов критической инфраструктуры, 4 многоэтажных и 35 частных жилых домов, а также столичная школа», — написал он на своей странице в Facebook.



Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.

В Офисе президента попросили украинцев ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00.

