В результате российских обстрелов в Никополе выведена из строя линия электропередач 4 сентября, 08:17 Последствия ночных обстрелов Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА via Facebook)

Оккупанты ночью трижды ударили по Никопольскому району в Днепропетровской области из Градов и тяжелой артиллерии.



Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Никополе произошел пожар. Огонь уже локализовали. В городе повреждены пять жилых домов и несколько хозяйственных построек. Выведена из строя линия электропередач.



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В Марганецкой общине поврежден частный дом, склады и проходная местного завода.

По предварительным данным, погибших и раненых нет.



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