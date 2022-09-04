В результате российских обстрелов в Никополе выведена из строя линия электропередач

4 сентября, 08:17
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Последствия ночных обстрелов Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА via Facebook)

Последствия ночных обстрелов Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА via Facebook)

Оккупанты ночью трижды ударили по Никопольскому району в Днепропетровской области из Градов и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Никополе произошел пожар. Огонь уже локализовали. В городе повреждены пять жилых домов и несколько хозяйственных построек. Выведена из строя линия электропередач.

Видео дня

В Марганецкой общине поврежден частный дом, склады и проходная местного завода.

По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Днепропетровская область Никополь Валентин Резниченко Война России против Украины

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