В результате ракетного удара РФ по Кропивницкому погибли пять человек, еще 25 ранены — ОВА

28 июля, 15:33
Россия нанесла ракетный удар по Кропивницкому (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Россия нанесла ракетный удар по Кропивницкому (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Пять человек погибли и еще 25 получили травмы в результате ракетного удара России по Кропивницкому днем в четверг, 28 июля. Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович во время брифинга, пишет Суспільне.

Среди пострадавших 12 военнослужащих и 13 гражданских. По словам главы ОВА, российские ракеты попали в ангары авиапредприятия, их тип устанавливают.

«Было два попадания в ангары летной академии Национального авиационного университета… Есть материальные потери: два гражданских самолета и один самолет АН-26», — сказал он.

Видео дня

Ранее Райкович сообщил о ракетном ударе по Кропивницкому и попросил жителей оставаться в укрытиях.

Читайте также:
Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв — инфографика НВ

Утром 28 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по северным областям Украины — Киевской и Черниговской. Часть ракет попала в пригород Киева, в том числе в воинскую часть в Вышгородском районе. В результате ударов по Киевской области пострадали 15 человек, Генштаб ВСУ подтвердил «потери в личном составе».

Обстрелами Николаева 28 июля россияне практически полностью разрушили здание школы, были повреждены яхт-клуб, склад агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки

https://www.youtube.com/embed/QlXjGImxn-E
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Кировоградская область Кропивницкий Ракетный удар

Эксклюзивы НВ

Андрей Загороднюк
Экс-министр обороны Украины
Самое слабое звено армии РФ. Какой может быть тактика Украины

Если бы у нас были достаточные силы и средства, те же HIMARS, то мы могли бы еще раньше совершить контратакующие действия на направлении Херсона и вернуть город под правовой контроль Украины

28 июля, 15:00
Мнения
Дмитрий Тузов
Политический обозреватель, ведущий Радио НВ
Путин готовится к новой войне

Сейчас Путину нужно перемирие. На его путинских условиях. Но что дальше?

28 июля, 10:09
Мнения
Флаг Израиля (Фото:Avital Pinnick/flickr.com)
«Поле для нашей дипломатии» /
Израиль превращается в угрозу России и как это пригодится Украине — Яковина
28 июля, 08:26
Страны
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X