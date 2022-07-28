В результате ракетного удара РФ по Кропивницкому погибли пять человек, еще 25 ранены — ОВА 28 июля, 15:33 Россия нанесла ракетный удар по Кропивницкому (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Пять человек погибли и еще 25 получили травмы в результате ракетного удара России по Кропивницкому днем в четверг, 28 июля. Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович во время брифинга, пишет Суспільне.

Среди пострадавших 12 военнослужащих и 13 гражданских. По словам главы ОВА, российские ракеты попали в ангары авиапредприятия, их тип устанавливают.

«Было два попадания в ангары летной академии Национального авиационного университета… Есть материальные потери: два гражданских самолета и один самолет АН-26», — сказал он.



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Ранее Райкович сообщил о ракетном ударе по Кропивницкому и попросил жителей оставаться в укрытиях.

Утром 28 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по северным областям Украины — Киевской и Черниговской. Часть ракет попала в пригород Киева, в том числе в воинскую часть в Вышгородском районе. В результате ударов по Киевской области пострадали 15 человек, Генштаб ВСУ подтвердил «потери в личном составе».

Обстрелами Николаева 28 июля россияне практически полностью разрушили здание школы, были повреждены яхт-клуб, склад агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки

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