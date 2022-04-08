Много тяжелых раненых. Число жертв ракетного удара войск РФ по Краматорску увеличилось до 39, из них — четверо детей 8 апреля, 13:50 Цей матеріал також доступний українською В результате ракетного удара войск РФ по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли четыре ребенка (Фото:УЗ)

По состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых в результате ракетного удара войск РФ по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Четверо погибших — дети.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, а также спикер СБУ Артем Дехтяренко.

«Среди раненых — значительное количество тяжелых», — добавил Кириленко.

Он также отметил, что российским оккупантам не удастся сорвать эвакуацию из Донецкой области. Эвакуация продолжится, и все желающие смогут покинуть пределы области. Кириленко призвал следить за официальными сообщениями.

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«Россияне намеренно пытаются сорвать эвакуацию мирного населения, чтобы прикрываться гражданскими. Для них жизнь людей только разменная монета и инструмент для достижения своей циничной цели. Не дождутся!» — говорится в сообщении главы Донецкой ОВА.

Незадолго до 11 утра 8 апреля стало известно, что российские оккупационные войска обстреляли ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске. В результате погибли по меньшей мере 27 человек, в том числе двое детей, и 30 были ранены. В Донецкой ОВА заявили, что эти цифры не окончательны и будут расти.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что вокзал в Краматорске обстреляли кассетными боеприпасами из Искандера, но позже уточнил, что, по обновленной информации, вокзал был атакован Точкой-У.

Как сообщили в полиции, удар пришелся на временный зал ожидания. Там находились сотни пассажиров, которые ждали эвакуационный поезд.



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