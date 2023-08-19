Потеряла много крови. В результате ракетной атаки окупантов на Чернигов погибла шестилетняя девочка 19 августа, 15:12 Черниговский Драмтеатр после российского ракетного удара, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Одной из жертв ракетного удара оккупантов по Чернигову стала шестилетняя девочка, которая умерла в больнице.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова МВС Ігор Клименко.

Він розповів, що в дитини була сильна кровотеча і патрульні намагалися її врятувати, наклавши турнікет, однак вона померла в лікарні.

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«На жаль, лікарі не змогли її врятувати», — сказав голова МВС.

За словами Клименка, мати дівчинки теж поранена і перебуває у «вкрай важкому стані».

«36 людей поранено, перебувають у медичних закладах. Серед них є поліцейські, співробітники судової охорони. Це все цивільні люди, які перебували або на центральній площі Чернігова, або йшли після освячення фруктів у найближчій церкві», — повідомив він також.

Голова МВС зазначив, що за дві хвилини до прильоту був сигнал повітряної тривоги і люди, які перебували на вулиці, всередині драмтеатру (кілька десятків людей) встигли спуститися в укриття. «Це врятувало багатьох людей від неминучої загибелі», — сказав Клименко.

Наразі відомо про сімох загиблих і 90 поранених внаслідок ракетного удару росіян по Драмтеатру у Чернігові. Серед поранених 12 дітей.

Серед низ 12-річна дівчинка, яку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані, повідомили в МВС.

Російські війська вдень у суботу, 19 серпня, завдали удару по центру Чернігова. Імовірно, ворог застосував балістичну ракету.

У момент удару в центрі міста проходила виставка дронів. Співорганізаторка заходу, волонтерка Марія Берлінська повідомила, що виставка виробників безпілотників у Чернігові анонсувалася заздалегідь, але точне місце проведення було секретом майже до початку заходу.

