В результате ракетного удара РФ по Харькову погиб человек, по меньшей мере 18 пострадавших 16 апреля, 13:36 Цей матеріал також доступний українською Следствие российского удара по Харькову (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

В результате ракетного удара по Харькову 16 апреля один человек погиб, по меньшей мере 18 человек получили ранения.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщил Суспільному директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов.

Отмечается, что это предварительные данные. Ранее также появилась информация, что российские оккупанты совершили по городу один ракетный удар.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.