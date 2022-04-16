В результате ракетного удара РФ по Харькову погиб человек, по меньшей мере 18 пострадавших

16 апреля, 13:36
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Следствие российского удара по Харькову (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Следствие российского удара по Харькову (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

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В результате ракетного удара по Харькову 16 апреля один человек погиб, по меньшей мере 18 человек получили ранения.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщил Суспільному директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов.

Отмечается, что это предварительные данные. Ранее также появилась информация, что российские оккупанты совершили по городу один ракетный удар.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Харьков Война России против Украины

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